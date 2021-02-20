Об этом сообщает Bloomberg.
В частности, Apple объявила об открытии вакансии инженеров, которые помогут в разработке сотовых технологий следующего поколения 6G. Компания ищет специалистов, которые смогут “исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа”. Предполагается участие инженеров в отраслевых и академических форумах по разработке 6G.
Также компания обещает, что специалисты получат возможность разработать революционную технологию, которая повлияет на будущие новинки Apple.
Отметим, что Apple не первая компания, которая начинает разработку 6G. Над этим уже работают Huawei, LG и Nokia.
- Ранее сообщалось, что американская компания Apple работает над разработкой съемной батареи, которая будет крепиться к задней панели iPhone. С помощью этой батареи пользователь сможет заряжать смартфон от беспроводной сети.