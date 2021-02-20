Поколение сети 5G внедрили только в ряде стран мира, поэтому внедрение 6G ожидается не ранее, чем через несколько лет. Похоже, американская компания Apple решила действовать на опережение и уже начинает работу над разработкой технологии 6G.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Apple объявила об открытии вакансии инженеров, которые помогут в разработке сотовых технологий следующего поколения 6G. Компания ищет специалистов, которые смогут “исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа”. Предполагается участие инженеров в отраслевых и академических форумах по разработке 6G.

Также компания обещает, что специалисты получат возможность разработать революционную технологию, которая повлияет на будущие новинки Apple.

Отметим, что Apple не первая компания, которая начинает разработку 6G. Над этим уже работают Huawei, LG и Nokia.