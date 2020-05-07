Об этом рассказали в материале издания TJpurnal.
Уточняется, что впервые о треске в наушниках AirPods Pro сообщалось практически сразу после их выхода еще в ноябре 2019 года.
При этом у пользователей проблема проявлялась по-разному. У кого-то трещал только левый наушник, у кого-то только правый, а у некоторых оба. Кто-то замечал треск во время ходьбы, а другие постоянно. Пользователи сошлись во мнении, что треск присутствовал в режиме “прозрачности” или “шумоподавления”.
Отмечается, что только за 2019 год компанией Apple было продано около 60 миллионов наушников AirPods.
В компании признали существование проблемы 5 мая 2020 года. В Apple опубликовали следующие советы для устранения треска:
- убедиться, что на устройстве установлена последняя версия системы;
- проверить подключение для исключения беспроводных помех;
- попробовать послушать музыку через другое приложение;
- если проблема осталась, обратиться в поддержку компании.
При этом в компании не объявили данную проблему массовым браком, хотя в российских авторизованных сервисных центрах признают треск в наушниках заводским дефектом.
По причине появления треска в режиме “прозрачности” или “шумоподавления” проблема может быть вызвана программным багом. Также известно, что в начале 2020 года некоторые пользователи уже жаловались на ухудшение качества звука после обновления прошивки (AirPods начали хуже справляться с “басами”).
Сообщается, что для решения проблемы можно попробовать сбросить наушники, либо же заставить их обновиться. Также в некоторых случаях проблема может быть решена путем переподключения наушников.
Как сбросить AirPods Pro:
– поместить наушники в футляр и закрыть;
– отвязать наушники от смартфона, нажав “забыв” в настройках Bluetooth;
– открыть крышку и зажать кнопку на 15 секунд, пока индикатор не будет мигать желтым цветом;
– заново подключить наушники к смартфону.
Как обновить AirPods Pro:
– подключить и использовать наушники для прослушивания музыки хотя бы 30 секунд;
– поместить в кейс и закрыть;
– кейс подключить к зарядке и оставить на 30 минут, не разрывая пару со смартфоном;
– подключить к смартфону.
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