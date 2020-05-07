Об этом рассказали в материале издания TJpurnal.

Уточняется, что впервые о треске в наушниках AirPods Pro сообщалось практически сразу после их выхода еще в ноябре 2019 года.

При этом у пользователей проблема проявлялась по-разному. У кого-то трещал только левый наушник, у кого-то только правый, а у некоторых оба. Кто-то замечал треск во время ходьбы, а другие постоянно. Пользователи сошлись во мнении, что треск присутствовал в режиме “прозрачности” или “шумоподавления”.

Отмечается, что только за 2019 год компанией Apple было продано около 60 миллионов наушников AirPods.

В компании признали существование проблемы 5 мая 2020 года. В Apple опубликовали следующие советы для устранения треска:

убедиться, что на устройстве установлена последняя версия системы;

проверить подключение для исключения беспроводных помех;

попробовать послушать музыку через другое приложение;

если проблема осталась, обратиться в поддержку компании.

При этом в компании не объявили данную проблему массовым браком, хотя в российских авторизованных сервисных центрах признают треск в наушниках заводским дефектом.

По причине появления треска в режиме “прозрачности” или “шумоподавления” проблема может быть вызвана программным багом. Также известно, что в начале 2020 года некоторые пользователи уже жаловались на ухудшение качества звука после обновления прошивки (AirPods начали хуже справляться с “басами”).

Сообщается, что для решения проблемы можно попробовать сбросить наушники, либо же заставить их обновиться. Также в некоторых случаях проблема может быть решена путем переподключения наушников.

Как сбросить AirPods Pro: