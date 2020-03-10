Компания Apple опубликовала обновленные рекомендации по уходу за устройствами своего производства.

Об этом сообщается на сайте компании.

Теперь, видимо, на фоне распространения заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, Apple изменила свое мнение в пользу дополнительных санитарных мер.

Apple впервые порекомендовала пользователям протирать устройства спиртом или влажными салфетками — до настоящего времени корпорация выступала против использования любых чистящих средств и жидкостей. В обновленных рекомендациях на сайте пользователям разрешается протирать свои устройства 70-процентным изопропиловым спиртом или влажными дезинфицирующими салфетками.

При этом в Apple уточнили, что использовать отбеливатели, аэрозольные чистящие средства или погружать в них гаджет не рекомендуется. При использовании спирта нужно взять мягкую безворсовую ткань и избегать полотенец, бумажных полотенец или абразивных предметов.

Кроме того, специалисты корпорации не рекомендуют выливать чистящую жидкость непосредственно на устройство, избегать чрезмерного протирания, не допускать попадания влаги в отверстия и разъемы, а также отключать во время протирания все внешние источники питания, устройства и кабели. Попадание внутрь устройства жидкостей не покрывается гарантией, напоминает Apple, так что главное тут — не переусердствовать.