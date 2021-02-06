Американская компания Apple поставила на паузу переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Причины остановки переговорного процесса пока неизвестны. Также непонятно, возобновят ли компании переговоры по совместному созданию электромобилей.

По данным издания, Apple обсуждала возможное производство электромобилей не только с южнокорейскими производителями, но и с другими автоконцернами.

Представители Apple отказались комментировать приостановление переговоров.

Напомним, компании Hyundai Motor и Apple заявили, что планируют до марта подписать партнерское соглашение о выпуске электромобилей и начать их производство примерно в 2024 году.