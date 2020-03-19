Пресс-релизы о новинках были обнародованы на официальном сайте компании.

Новый iPad Pro с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма получил тройную камеру с LiDAR-сенсором. Это датчик, который способен измерять расстояние до объекта. LIDAR позволит анализировать глубину сцены для приложений дополненной реальности. Сканер измеряет расстояние до объектов, находящихся на дистанции до 5 метров. Он может работать как в помещении, так и на улице.

Новый процессор планшета – A12Z Bionic, согласно заверениям Apple, обеспечит “более высокую производительность, чем большинство ноутбуков с Windows”, и до 10 часов автономной работы.

Кроме того, iPad Pro оборудовали пятью микрофонами, которые должны обеспечить “студийное качество звука”.

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Вместе с новым iPad Pro доступна клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и трекпадом. Клавиатура раскладывается и держит iPad “на весу”, благодаря чему гаджет можно разместить в более удобном положении.

Новый iPad Pro уже доступен для предварительного заказа в серебристом и сером цветах с накопителем на 128, 256 и 512 гигабайт или 1 терабайт.

Цена 11-дюймовой модели стартует от $ 799, а 12,9-дюймовой – от $ 999.

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Кроме того, компания Apple презентовала обновленный MacBook Air. Гаджет получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Можно выбрать версию с четырехъядерным Core i7, базовая частота которого — 1,2 Ггц. Также улучшилась производительность встроенной графики Intel Iris Plus.

Ноутбук получил 13-дюймовый дисплей Retina и клавиатуру Magic Keyboard с механизмом “ножницы” (данный механизм пришел на смену механизму “бабочка”, на который жаловались пользователи из-за залипания клавиш).

В Apple заверили, что обновленный MacBook Air работает в два раза быстрее, чем ноутбуки предыдущего поколения.

Стоимость стартовой модели составляет $ 999.