Компания Apple во вторник, 10 ноября, представила ряд новых продуктов: в частности, компьютеры Mac с собственными процессорами.

О деталях сообщается на сайте компании. О пяти ключевых новинках также рассказывает издание The Verge.

Так, были представлены чип M1, новые версии компьютеров MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, а также обновленная операционная система macOS Big Sur.

Чип М1

Центральной частью презентации стал новый чип M1, который будет встроен во все три новых компьютера Apple.

Собственные процессоры компании придут на смену процессорам Intel.

В Apple характеризуют M1 как “самый мощный чип из когда-либо созданных и первый чип, разработанный специально для Mac”.

M1 объединяет в себе центральный процессор, графический процессор, память, нейронный процессор и ряд других элементов.

В компании отмечают, что M1 – это “первый чип для персонального компьютера, созданный с использованием передовой 5-нанометровой технологии”. Он предоставляет собой “единую архитектуру памяти для разных процессоров”.

Центральный процессор M1 — 8-ядерный. Графический процессор — также до восьми ядер, а Neural Engine, используемый для выполнения задач машинного обучения (например, распознавания речи или обработки изображений) — 16-ядерный (способен выполнять 11 триллионов операций в секунду).

Отмечается, что M1 обеспечивает “в 3,5 раза более высокую производительность процессора, до 6 раз более высокую производительность графического процессора и до 15 раз более быстрое машинное обучение”. В компании обещают, что время автономной работы устройств возрастет в 2 раза по сравнению с компьютерами Mac предыдущего поколения.

MacBook Air

В рамках презентации Apple показала новый MacBook Air за 999 долларов с встроенным чипом M1.

Отмечается, что благодаря новому чипу на 13-дюймовом ноутбуке MacBook Air “будет ускорено все, от редактирования семейных фото до закачивания видео в Сети”.

Мощный 8-ядерный центральный процессор будет работать до 3,5 раз быстрее, чем предыдущее поколение.

Благодаря 8-ядерному графическому процессору обработка графики также ускорится в 5 раз. А задачи машинного обучения будут выполняться в 9 раз быстрее.

На компьютер установлен SSD-диск, который работает до двух раз быстрее.

В Apple подчеркивают, что новый MacBook Air мощнее, чем 98% всех ПК, проданных в прошлом году.

Компьютер будет “полностью бесшумным”. От одного заряда аккумулятора он сможет работать до 18 часов в режиме проигрывания видео и до 15 часов при работе в браузере (это дольше, чем в предыдущих поколениях).

Новый MacBook Air получил улучшенный экран с поддержкой технологии Wide Color (P3) диагональю 13,3 дюймов. Кроме того, новая модель характеризируется улучшенной веб-камерой.

Объем оперативной памяти не изменился — 8 ГБ (можно расширить до 16 ГБ за отдельную плату), как и объем SSD — 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от конфигурации.

MacBook Air уже доступен для предварительного заказа, а продажи начнутся со следующей недели.

Mac mini

Apple анонсировала и новую модель своего компактного компьютера Mac mini. В устройство также встроен чип M1.

Новый Mac mini с M1 будет иметь в три раза большую производительность, чем предыдущие версии. Кроме того, компьютер обладает значительной графической производительностью (в 6 раз выше, чем ранее). А современный блок Neural Engine обеспечивает 15-кратный прирост производительности в задачах машинного обучения.

В Apple заверили, что новый Mac mini сможет выполнять ряд задач в разы быстрее по сравнению с предыдущим поколением устройств. Например, компиляция кода в Xcode будет осуществляться в 3 раза быстрее. В игре Shadow of the Tomb Raider прирост частоты кадров повысится до 4 раз.

Mac mini может включать до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ.

Устройство поддерживает возможность вывода изображения на два монитора одновременно, и возможность подключения 6K-монитора.

Новый Mac mini поступит в продажу на следующей неделе по цене стартовой конфигурации от $699.

MacBook Pro

Одной из новинок стал 13-дюймовый MacBook Pro с тем же чипом M1.

Компания обещает рост производительности процессора устройства в 2,8 раз и в 5 раз более производительную графику (по сравнению с предыдущими версиями модели).

В режиме просмотра видео компьютер сможет работать до 20 часов, а в режиме просмотра веб-страниц — до 17 часов. В Apple отмечают, что это компьютер с самой долгой работой от аккумулятора среди всех Mac.

У устройства будет 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 256 или 512 ГБ. Беспроводные опции представлены адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Для набора текста в новом MacBook Pro служит клавиатура Magic Keyboard с подсветкой. Вместо функциональных клавиш используется сенсорный экран Touch Bar. Остался сканер отпечатков пальцев Touch ID (для логина в систему и покупок через Apple Pay).

Компьютер оснащен двумя портами Thunderbolt с поддержкой USB 4 “для подключения большего количества периферийных устройств”.

Новый MacBook Pro будет доступен по цене 1299 долларов.

macOS Big Sur

Обновленная операционная система macOS Big Sur будет работать как на компьютерах Apple на базе Intel, так и на новых компьютерах с чипом M1.

Она выйдет в этот четверг, 12 ноября.

Пользователей ждет обновленный дизайн, который все больше приближается к оформлению iOS и iPadOS.

Благодаря новой macOS, компьютеры Mac с M1 будут выходить из “спящего режима” мгновенно.

Браузер Safari будет работать на JavaScript, а скорость его работы значительно увеличится.

Визуально обновятся стартовая страница, работа с вкладками, превью страниц и другие элементы дизайна.