Об этом сообщается на сайте компании.

В среду, 15 апреля, Apple официально анонсировала обновленную версию своего бюджетного смартфона iPhone SE. Внешне новинка напоминает iPhone 8 — SE второго поколения выполнен в том же дизайне и оснащен таким же 4,7-дюймовый дисплеем Retina HD.

При этом iPhone SE второго поколения получил процессор Apple Bionic A13, как в последних моделях iPhone 11 и 11 Pro.

Камера у нового бюджетного смартфона одна — на 12 мегапикселей. Она оснащена датчиком мерцания для баланса белого, HDR и режимом портретной съемки и способна записывать видео со скоростью 60fps в 4K.

Подробной информации о батарее, следовательно, и времени автономной работы нового iPhone SE, сейчас нет.

Известно, что SE второго поколения будет в трех цветах (черный белый и красный).

Также будут версии с разным объемом памяти — 64, 128 и 256 ГБ. Стоить они будут 229, 449 и 549 долларов соответственно.

Он будет доступен для предварительного заказа в эту пятницу, 17 апреля. Поставки начнутся 24 апреля.