Онлайн-трансляция ведется на Youtube-канале Apple.
Презентация iPhone 12 была перенесена на месяц из-за пандемии СOVID-19. 15 сентября специалисты компании представили новые смарт-часы Apple Watch и планшеты iPad, однако детали о новом iPhone 12 разглашать не стали. Тогда же стало известно, что презентация смартфона Apple нового поколения состоится 13 октября.
Ожидается, что Apple покажет сразу четыре модели iPhone 12:
- iPhone 12 mini – компактный смартфон Apple с экраном диагональю 5,4″, стоимостью от $600;
- iPhone 12 и iPhone 12 Max – смартфон с 6,1-дюймовым дисплеем, стоимостью от $750;
- iPhone 12 Pro – профессиональная модель с экраном диагональю 6,1″, стоимостью от $1000;
- iPhone 12 Pro Max – самый большой смартфон Apple с дисплеем 6,7″, стоимостью от $1100.
Издание The Wall Street Journal сообщает, что 13 октября Apple представит смартфон с поддержкой сети связи 5G.
Интересно, что Phone 12 mini будет доступен в пяти цветах – черном, белом, красном, синем и зеленом, и трех вариантах объема флэш-памяти – 64, 128 и 256 ГБ. Базовая модель iPhone 12 представлена в таких же цветах и объеме памяти. iPhone 12 Pro можно приобрести в четырех цветах – золотистом, серебристом, темно-сером и синем, а объем встроенной памяти составит 128, 256 или 512 ГБ. Такие же особенности у iPhone 12 Pro Max.
Кроме iPhone 12, ожидается презентация полноразмерных наушников AirPods Studio, компактной колонки HomePod mini, телевизионной приставки Apple TV нового поколения, MacBook на процессоре Arm и беспроводной зарядки AirPower.
- Ранее стало известно, что разработчики iPhone 12 Pro Max установят на модель сверхмощный новый чипсет A14 Bionic, построенный по 5-нанометровому техпроцессу. Количество ядер – 6, машинное обучение происходит в 2 раза быстрее. Графический ускоритель повысил показатель скорости на 30%, а потребление энергии снизилось на 40%.