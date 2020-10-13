Во вторник, 13 октября, в 20:00 по киевскому времени компания Apple представляет миру новинки техники со слоганом "Привет, скорость" (с англ. - Hi, Speed).

Онлайн-трансляция ведется на Youtube-канале Apple.

Презентация iPhone 12 была перенесена на месяц из-за пандемии СOVID-19. 15 сентября специалисты компании представили новые смарт-часы Apple Watch и планшеты iPad, однако детали о новом iPhone 12 разглашать не стали. Тогда же стало известно, что презентация смартфона Apple нового поколения состоится 13 октября.

Ожидается, что Apple покажет сразу четыре модели iPhone 12:

iPhone 12 mini – компактный смартфон Apple с экраном диагональю 5,4″, стоимостью от $600; iPhone 12 и iPhone 12 Max – смартфон с 6,1-дюймовым дисплеем, стоимостью от $750; iPhone 12 Pro – профессиональная модель с экраном диагональю 6,1″, стоимостью от $1000; iPhone 12 Pro Max – самый большой смартфон Apple с дисплеем 6,7″, стоимостью от $1100.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что 13 октября Apple представит смартфон с поддержкой сети связи 5G.

Интересно, что Phone 12 mini будет доступен в пяти цветах – черном, белом, красном, синем и зеленом, и трех вариантах объема флэш-памяти – 64, 128 и 256 ГБ. Базовая модель iPhone 12 представлена ​​в таких же цветах и ​​объеме памяти. iPhone 12 Pro можно приобрести в четырех цветах – золотистом, серебристом, темно-сером и синем, а объем встроенной памяти составит 128, 256 или 512 ГБ. Такие же особенности у iPhone 12 Pro Max.

Кроме iPhone 12, ожидается презентация полноразмерных наушников AirPods Studio, компактной колонки HomePod mini, телевизионной приставки Apple TV нового поколения, MacBook на процессоре Arm и беспроводной зарядки AirPower.