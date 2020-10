Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Об этом сообщили во время трансляции.

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что для айфонов наступила новая эра – поддержка сети 5G, которую будет иметь вся новая линейка.

JUST IN: Apple unveils the iPhone 12 — the very first iPhone with 5G. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/5aLxU8zaZj — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Apple показала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ из хирургической стали и с технологией защиты экрана Ceramic Shield.

Кроме улучшения всех трех камер, инженеры Apple добавили новую функцию для обработки фото – ProRaw. Именно поэтому смартфон позиционируется как “iPhone для фотографов”.

Также новый айфон будет возможность записывать видео в формате HDR.

Смартфон оснащен обновленной широкоугольной камерой с большим сенсором – новая камера должна значительно лучше работать при плохом освещении.

Camera specs for the iPhone 12 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/LKuDlvqpQV — CNET (@CNET) October 13, 2020

Компания обновила дизайн смартфонов и выпустила новинки в размере 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. iPhone Pro Max стал самым смартфоном в истории Apple.

The iPhone 12 Pro Max has a 6.7-inch display #AppleEvent pic.twitter.com/4711CMdGkP — CNET (@CNET) October 13, 2020

iPhone 12 Pro будет продаваться в четырех цветовых вариантах – серебристом, графитовом, синем и золотом.

Here are the new iPhone 12 Pro colors #AppleEvent pic.twitter.com/GaRDb2k3kV — CNET (@CNET) October 13, 2020

Новые айфоны оснащены новым чипом – A14 Bionic, который создан за 5 нм процессом. Он 11,8 млрд транзисторов, что на 40% больше, чем в А13.

Apple announces its iPhone 12 Pro models, which come in four colors: silver, graphite, gold and blue. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/j8dEZPkCR4 — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Смартфон оснащен керамическим покрытием, которое делает смартфон в четыре раза прочнее.

Также в iPhone 12 Pro встроен лидар.

Предзаказ iPhone 12 Pro стартует 16 октября, а продажи – 23 октября. Что же касается iPhone 12 Pro Max, то его придется подождать до ноября – предзаказ начнется 6 ноября, а продажи 13 ноября.

На iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов, на iPhone 12 Pro Max – с 1099 долларов.