Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini: стоимость и характеристики

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 13 октября, компания Apple анонсировала сразу четыре модели нового iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все новинки — с поддержкой сети 5G.

iPhone 12 получил обновленный дизайн. Он тоньше, меньше и легче предыдущей модели iPhone 11.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым полноэкранным OLED-дисплей Super Retina XDR. Apple заявляет, что стекло смартфона стало более прочным, его показатели выдержки при падении в четыре раза лучше, чем у предыдущей модели.

Apple’s new iPhone 12 is here pic.twitter.com/oV6XSAo909

— The Verge (@verge) October 13, 2020