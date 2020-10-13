Covid-19 Украина

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Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini: стоимость и характеристики

Компания Apple анонсировала новые смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 mini с поддержкой сети 5G и сверхмощным чипсетом A14 Bionic.

Вторник, 13 октября 2020, 22:25

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 13 октября, компания Apple анонсировала сразу четыре модели нового iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все новинки — с поддержкой сети 5G.

iPhone 12

iPhone 12 получил обновленный дизайн. Он тоньше, меньше и легче предыдущей модели iPhone 11.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым полноэкранным OLED-дисплей Super Retina XDR. Apple заявляет, что стекло смартфона стало более прочным, его показатели выдержки при падении в четыре раза лучше, чем у предыдущей модели.

Задняя камера на iPhone 12 двойная, 12 мегапикселей (одна с диафрагмой 2,4, другая — 1,6). Она может записывать видео HDR с Dolby Vision до 30 кадров в секунду и в формате 4K со скоростью 24 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду. Фронтальная камера тоже 12-мегапиксельная, диафрагма 2,2.

iPhone 12 оснащен мощным чипом A14 Bionic.

Apple обещает, что смартфон можно будет зарядить на 100% за 1 час, при этом заряд держаться до 10 часов при просмотре видео и до 60 часов при прослушивании аудио.

iPhone 12 будет поставляться в черном, белом, красном, салатовом и синем цветах. Стоимость — от $799 за модель с 64 ГБ памяти. Он будет доступен для предварительного заказа с 16 октября.

 

iPhone 12 mini

У iPhone mini те же функции, что и iPhone 12, включая 5G, двойную камеру и дополнительную защиту экрана, однако он меньше и легче — экран всего 5,4-дюймов.

У смартфона поменьше убрали Touch ID, заменив его на Face ID. Одновременно были значительно уменьшены рамки вокруг дисплея.

Apple утверждает, iPhone mini — самый маленький, самый тонкий и самый легкий телефон 5G в мире.

Стоимость iPhone mini начинается от $699, предварительный заказ можно будет сделать с 6 ноября.

  • Ранее стало известно, что разработчики iPhone 12 Pro Max установят на модель сверхмощный новый чипсет A14 Bionic, построенный по 5-нанометровому техпроцессу. Количество ядер – 6, машинное обучение происходит в 2 раза быстрее. Графический ускоритель повысил показатель скорости на 30%, а потребление энергии снизилось на 40%.
Теги: Apple, iPhone

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