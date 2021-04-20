Про це йшлося під час весняної презентації новинок компанії.
На заході компанія представила iMac 2021 — свій останній моноблок. Дизайн нового iMac зазнав чималих змін, як і “начинка” новинки.
Особливості
Оновлений iMac тонший і барвистіший ніж попередні моделі. Apple заявила, що він був розроблений з нуля для чіпа її власного виробництва M1, яким компанія замінила процесори від Intel.
Для придбання буде доступно 7 кольорів (3 холодних відтінки, 3 теплих та нейтральний сірий).
Новий iMac оснащений 24-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4,5K і вузькими рамками по краях. Широка рамка знизу залишилася. Екран тепер оснащено технологією Apple True Tone для автоматичного регулювання колірної температури зображення.
Також Apple обіцяє оновлені камери і мікрофони в новому iMac для якіснішого спілкування за допомогою відеозв’язку. Камера має роздільну здатність 1080p і більший сенсор.
Новий iMac має товщину лише 11,5 мм. Задня частина дисплея тепер плоска, а не вигнута.
Apple стверджує, що цей iMac має бути тихішим та менше нагріватися. Це забезпечують новий чіп M1 і оновлена системі вентиляції, яка замінила стару, громіздкішу.
Також є новий магнітний кабель живлення, який кріпиться ззаду. Приєднатися до кабельного Інтернету можна буде через блок живлення. На задній панелі комп’ютера є чотири порти USB-C на старішій моделі.
Поряд з новим iMac Apple також представила нову клавіатуру, мишку і трекпад у таких самих 7 кольорах.
На клавіатурі є кнопка Touch ID для входу в систему.
Ціни та дата виходу
Базова модель ПК має 8 ГБ оперативної пам’яті й 256 ГБ SSD.
Вартість — від 1299 доларів, але для деяких кольорів — від 1499 доларів. Замовлення почнуть приймати 30 квітня, а перші постачання розпочнуться в травні.
- В червні 2020 року стало відомо, що компанія Apple починає використовувати процесори Apple Silicon власного виробництва для своїх ноутбуків та комп’ютерів.
- В листопаді Apple представила низку нових продуктів: зокрема, комп’ютери Mac із власними процесорами.