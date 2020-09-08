Компания Apple показала интерьер нового магазина, который вскоре откроется в Сингапуре. Он имеет вид полусферы и расположен на воде.

Об этом сообщили в блоге Apple.

В четверг, 10 сентября, Apple откроет в Сингапуре новый магазин Apple Marina Bay Sands. Он имеет вид плавучей сферы и расположен в водах залива Марина Бэй. Это первый для компании магазин на воде и третий, открытый в Сингапуре.

Из магазина открывается панорамный вид на город, так как вся конструкция сделана из стекла. С внутренней стороны есть специальные солнцезащитные кольца, которые создают эффект ночного освещения.

В самом куполе есть деревья, которые также обеспечивают дополнительное затенение.

В магазине клиенты смогут ознакомиться со всем ассортиментом продукции компании. Также планируется, что в магазине будут проводить культурные ивенты с участием сингапурских художников и музыкантов.

Сотрудников в Apple Marina Bay Sands около 150, они говорят более чем на 20 языках. Презентация нового магазина будет проходить по всем правилам: с масками, температурным скринингом и соблюдением дистанции. Поэтому пускать внутрь в четверг будут по предварительной записи.