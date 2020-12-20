Американская компания Apple заявила, что помещает на испытательный срок поставщика в Индии — фабрику по производству iPhone в городе Нарасапура Wistron Corp. — до тех пор, пока проблемы с зарплатами сотрудников не будут устранены.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предварительные расследования показали, что тайваньская компания, первый поставщик Apple, производивший iPhone в Индии, не смогла внедрить надлежащие процессы управления рабочим временем, что привело к задержкам зарплат некоторым сотрудникам в октябре и ноябре.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что быстрый набор сотрудников в Wistron и расширение присутствия в Индии увеличили нагрузку на системы компании и снизили пропускную способность ее управленческой команды, а также отдела кадров.

“Wistron принял дисциплинарные шаги и меняет структуру своего отдела кадров и бухгалтерии в Нарасапуре. Мы объявили для Wistron испытательный срок и они не получат новых заказов от Apple, пока не завершат корректирующие действия. Сотрудники Apple и международные аудиторы будут следить за прогрессом”, – говорится в сообщении Apple.

В Wistron , в свою очередь, заявили, что отстранили от должности вице-президента, курировавшего операции в Индии, и открыли горячую линию для рабочих, чтобы они могли анонимно высказать свои опасения.

Там также признали, что допустили ошибки при расширении штата и надеются, что это больше не повторится.

Ранее сообщалось, что рабочие Wistron на заводе в Нарасапуре недалеко от Бангалора устроили бунт из-за невыплаты заработной платы – многие были арестованы за насилие и вандализм. По сообщениям местных СМИ, сотрудники повредили собственность компании и украли тысячи iPhone и ноутбуков.