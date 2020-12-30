Суд во Флориде отклонил иск Apple о нарушении авторских прав к компании Corellium — разработчику виртуальных машин с iOS.

Об этом сообщает TechCrunch.

Еще в августе прошлого года Apple подала иск против компании Corellium, утверждая, что продукт нарушает ее авторские права и полностью копирует операционую систему, графический интерфейс и другие элементы iOS.

Хотя иски DMCA по-прежнему необходимо будет урегулировать в суде, судья во Флориде отклонил иски Apple о нарушении авторских прав.

Судья Родни Смит отметил, суд не обнаружил признаков добросовестности и честности. Кроме того, взвесив все необходимые факторы, суд считает, что Corellium добавляет что-то новое в iOS, позволяя пользователям наблюдать и останавливать запущенные процессы, делать снапшоты в реальном времени и выполнять другие операции. Он заявил, что Corellium не создает конкурирующий продукт, а вместо этого фактически пытается предоставить инструменты, которые сделают iOS лучше. Смит также отметил, что Corellium проводит проверку перед продажей инструмента безопасности покупателю.

Смит также неоднократно отмечает, что этот судебный иск последовал после того, как Apple рассмотрела возможность приобретения Corellium.

В период с января по лето 2018 года стороны обсуждали потенциальное приобретение Apple Corellium. За это время представители компаний встретились лично и по видеосвязи. Corellium объяснил Apple технологию, лежащую в основе продукта Corellium, и принцип его работы, а также рассказал о бизнесе Corellium и намерении коммерциализировать продукт.

Если бы Apple приобрела продукт Corellium, продукт использовался бы для внутренних целей – для тестирования и проверки (то есть для проверки любых слабых мест системы и функционирования устройств).

Apple также подала другой иск, согласно которому продукт Corellium нарушает DMCA — закон об авторском праве в цифровую эпоху. Этот иск по-прежнему не рассмотрен

В Apple утверждают, что Corellium работает над встроенной аутентификацией и проверками безопасности, тогда как в Corellium заявляют, что такие вещи реализованы на аппаратном уровне, а прошивка, с которой они имеют дело (файлы iOS IPSW), “остается незашифрованной, незащищенной, разблокированной, и открытой для всеобщего доступа, копирования, редактирования, распространения, исполнения и отображения”.