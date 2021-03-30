Корпорация Apple проиграла суд против швейцарского производителя часов Swatch Group касательно права использования коронной фразы Стива Джобса "One more thing" (Еще кое‑что).

Об этом сообщает издание Evening Standard со ссылкой на постановление суда.

Несколько лет назад Swatch официально подала заявку на регистрацию фразы “One more thing”.

В то же время, компания Apple начала выступать с возражениями, заявляя, что это выражение ассоциируется с Apple уже более 20 лет.

Высокий суд Лондона постановил, что решение Swatch запатентовать фразу нельзя считать недобросовестными. Судья отметил, что “One more thing” до Джобса говорил детектив Коломбо из известного телесериала.

В Apple же расценили действия Swatch как попытку насмешки или пародии.