Covid-19 Украина

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Apple попросила пользователей обновить устройства из-за проблем с безопасностью

Американская компания Apple добавила несколько важных обновлений iOS 14.4 и призвала пользователей iPhone и iPad обновить свои операционные системы. Отмечается, что в новой версии исправлено несколько ошибок, связанных с безопасностью.

Среда, 27 января 2021, 14:15

Об этом сообщает издание TechCrunch.

При этом в компании не стали раскрывать подробности выявленных ошибок. Apple заявила, что тремя уязвимостями в системе безопасности “возможно, активно пользовались киберпреступники”.

Кроме того, обновленная iOS 14.4 получила исправления багов клавиатуры, а также опцию считывания QR-кодов меньшего размера.

Напомним, что Apple Watch помогли полиции города Сельма в Техасе найти похищенную женщину. С помощью часов она попросила помощи, а сотрудники полиции смогли отследить местоположение жертвы по звонку.

Теги: Apple, iOS 14.4, iPhone, пристрої, iPad

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