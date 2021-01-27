Apple попросила пользователей обновить устройства из-за проблем с безопасностью

Об этом сообщает издание TechCrunch.
При этом в компании не стали раскрывать подробности выявленных ошибок. Apple заявила, что тремя уязвимостями в системе безопасности “возможно, активно пользовались киберпреступники”.
Кроме того, обновленная iOS 14.4 получила исправления багов клавиатуры, а также опцию считывания QR-кодов меньшего размера.
Напомним, что Apple Watch помогли полиции города Сельма в Техасе найти похищенную женщину. С помощью часов она попросила помощи, а сотрудники полиции смогли отследить местоположение жертвы по звонку.
- Ранее компания Apple запустила новый сервис с музыкальными видео, живыми шоу и различными мероприятиями – Apple Music TV.
- 13 октября компания Apple на своем онлайн-мероприятии “Привет, скорость” презентовала iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые представили как “iPhone для фотографов”.