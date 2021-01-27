Apple попросила пользователей обновить устройства из-за проблем с безопасностью

Американская компания Apple добавила несколько важных обновлений iOS 14.4 и призвала пользователей iPhone и iPad обновить свои операционные системы. Отмечается, что в новой версии исправлено несколько ошибок, связанных с безопасностью.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

При этом в компании не стали раскрывать подробности выявленных ошибок. Apple заявила, что тремя уязвимостями в системе безопасности “возможно, активно пользовались киберпреступники”.

Кроме того, обновленная iOS 14.4 получила исправления багов клавиатуры, а также опцию считывания QR-кодов меньшего размера.

Напомним, что Apple Watch помогли полиции города Сельма в Техасе найти похищенную женщину. С помощью часов она попросила помощи, а сотрудники полиции смогли отследить местоположение жертвы по звонку.