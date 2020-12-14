Об этом сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошел в индийском городе Бангалор. Wistron – один из ведущих мировых поставщиков продукции Apple. В Индии она производит телефоны iPhone 7 и устройства iPhone SE второго поколения.
На видеозаписях, сделанных сотрудниками внутри фабрики, видно, как люди разбивают камеры безопасности, окна и другое оборудование железными прутьями и палками.
Полиция арестовала 149 человек.
Apple заявила, что направляет на предприятие дополнительный персонал и аудиторов.
“Наши команды сотрудничают с местными властями, и мы полностью поддерживаем их расследование”, – говорится в заявлении компании.
Apple требует от своих поставщиков обеспечивать безопасные условия труда, относиться к работникам с достоинством и уважением, действовать справедливо и этично и применять экологически ответственные методы везде, где они производят продукцию.
Wistron заявила, что была “глубоко шокирована” погромом, в котором обвиняла “неизвестных … с неясными намерениями”.
“Компания всегда соблюдает закон, полностью поддерживает и сотрудничает с соответствующими органами и полицейскими расследованиями”, – говорится в заявлении Wistron для Тайваньской фондовой биржи.
- В Нарасипуре (Индия, штат Карнатака) на фабрике по производству iPhone около двух тысяч сотрудников устроили массовые беспорядки из-за неполной выплаты им зарплаты.