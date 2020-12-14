Компания Apple Inc. заявила, что проведет расследование в отношении ее тайваньского подрядчика Wistron Corp., на заводе которого произошли погромы. Причиной недовольства работников стала невыплата зарплаты и корректировка рабочего времени.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в индийском городе Бангалор. Wistron – один из ведущих мировых поставщиков продукции Apple. В Индии она производит телефоны iPhone 7 и устройства iPhone SE второго поколения.

На видеозаписях, сделанных сотрудниками внутри фабрики, видно, как люди разбивают камеры безопасности, окна и другое оборудование железными прутьями и палками.

Полиция арестовала 149 человек.

Apple заявила, что направляет на предприятие дополнительный персонал и аудиторов.

“Наши команды сотрудничают с местными властями, и мы полностью поддерживаем их расследование”, – говорится в заявлении компании.

Apple требует от своих поставщиков обеспечивать безопасные условия труда, относиться к работникам с достоинством и уважением, действовать справедливо и этично и применять экологически ответственные методы везде, где они производят продукцию.

Wistron заявила, что была “глубоко шокирована” погромом, в котором обвиняла “неизвестных … с неясными намерениями”.

“Компания всегда соблюдает закон, полностью поддерживает и сотрудничает с соответствующими органами и полицейскими расследованиями”, – говорится в заявлении Wistron для Тайваньской фондовой биржи.