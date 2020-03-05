Об этом сообщает The Verge.
Речь идет о дополнительной рекламе приложений в App Store.
От разработчиков приложений Apple требует показывать рекламу в уведомлениях только если пользователь явно выразил свое согласие на ее получение. Также пользователи должны иметь возможность отказаться от таких объявлений.
Ранее в Apple запрещали использовать уведомления с целью рекламы, продвижения и маркетинга.
Также изменения предполагают, что будет более строгая политика в отношении приложений для знакомств, о также в отношении приложений, которые “могут использоваться для совершения преступлений и уклонения от законов”.
Новые правила начнут действовать с 30 апреля.
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