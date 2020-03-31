Американская корпорация Apple рассказала, как и чем обрабатывать продукцию компании от коронавируса COVID-19.

Рекомендации опубликованы на официальном сайте компании.

Отмечается, что продукты Apple изготавливаются из различных материалов, и каждый материал может иметь особые требования к чистке. Но есть основные рекомендации, которые подходят для всех:

• Используйте только мягкую безворсовую ткань. При этом, избегайте абразивной ткани, полотенец, бумажных полотенец или подобных предметов.

• Избегайте чрезмерного протирания, которое может привести к повреждению.

• Отключите все внешние источники питания, устройства и кабели.

• Не допускайте попадания влаги в отверстия.

• Не используйте аэрозоли, отбеливатели или абразивы.

• Не распыляйте чистящие средства непосредственно на предмет.

Ноутбуки

При чистке внешней поверхности MacBook, MacBook Pro или MacBook Air сначала выключите компьютер и отсоедините адаптер питания. Затем используйте влажную мягкую безворсовую ткань для очистки корпуса компьютера. Избегайте попадания влаги в отверстия. Не распыляйте жидкость непосредственно на компьютер. Не используйте аэрозольные баллончики, растворители, абразивы или чистящие средства, содержащие перекись водорода, которые могут повредить отделку.

Для очистки экрана на MacBook, MacBook Pro или MacBook Air сначала выключите компьютер и отсоедините адаптер питания. Смочите мягкую безворсовую ткань только водой, а затем используйте ее для очистки экрана компьютера.

Компьютеры Mac Pro, Mac mini и iMac

Сначала выключите Mac и отсоедините шнур питания вместе с другими подключенными устройствами. Затем используйте влажную мягкую безворсовую ткань для очистки корпуса компьютера.

Чтобы очистить дисплей iMac, смочите ткань только водой, а затем протрите экран.

Мониторы

Отключите дисплей от питания, от компьютера и от любых внешних устройств. Затем протрите пыль с экрана тканью, прилагаемой к дисплею, или другой мягкой сухой тканью.

Если требуется дополнительная очистка панели дисплея или корпуса, используйте мягкую слегка влажную безворсовую ткань.

Беспроводная или USB-клавиатура, мышь и трекпад Apple

Сначала выключите устройство. Если ваше устройство использует съемные батареи, извлеките их. (Если ваше устройство подключено к сети, просто отключите его от компьютера).

Затем очистите внешнюю поверхность устройства безворсовой тканью, слегка смоченной водой.

Чехлы для смартфонов

Чтобы очистить силиконовый чехол для iPhone, выньте смартфон из чехла. После чего используйте мягкую слегка влажную безворсовую ткань, чтобы протереть его внешнюю и внутреннюю часть. Также следует протирать и кожаный чехол.

IPad

Обращайтесь с iPad осторожно, чтобы сохранить его внешний вид. Чтобы почистить iPad, отсоедините все кабели и выключите его либо переведите в “Режим сна”. Далее используйте мягкую слегка влажную безворсовую ткань.