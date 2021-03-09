Apple разрабатывает очки и контактные линзы дополненной реальности

Американская компания Apple работает над созданием гарнитуры виртуальной реальности, которую представят в 2022 году. А уже в 2025 году в продажу поступят фирменные очки дополненной реальности.

Об этом заявил аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо, информирует издание Mydrivers.

По его данным, компания планирует продолжать свое развитие в сфере виртуальной и дополненной реальности. Поэтому к 2030 году выпустит контактные линзы.

Гарнитура будет поддерживать технологию виртуальной и дополненной реальности. А вот очки и контактные линзы будут оснащены только технологией дополненной реальности.

Прототипы шлемов смешанной реальности Apple будут весить 200-300 граммов. Однако вес может снизиться до 100-200 граммов, если разработчики Apple смогут решить несколько технических проблем. Минг-Чи Куо прогнозирует, что из-за сложности конструкции стоимость этой гарнитуры в США составит не менее 1000 долларов.

По его данным, гарнитура будет оснащена дисплеем Sony Micro-OLED и несколькими оптическими модулями, чтобы обеспечить дополненную реальность. Куо отметил, что эта гарнитура сможет обеспечить ощущение виртуальной реальности.

Очевидно, пользователь сможет применять гарнитуру с различными фирменными приложениями, например Apple TV + или Apple Arcade.