Apple разрабатывает смарт-часы с корпусом против ударов и царапин

Американская компания Apple рассматривает возможность выпуска смарт-часов с более крепким и выносливым корпусом.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По данным источников, эта модель будет позиционироваться как смарт-часы для спортсменов, туристов и любителей экстремального отдыха.

Выпуск крепких Apple Watch готовится к концу 2021 года, однако окончательного решения пока нет.

Отмечается, что разные модели Apple Watch уже популярны среди спортсменов. Однако компания хочет составить конкуренцию Casio Computer Co., часы которой достигли мирового признания именно из-за сверхпрочного корпуса.

Эта версия смарт-часов может стать дополнительной в модельном ряду. Функциональные возможности совершенствовать не будут. Разработчики сосредоточат свое внимание на создании устойчивого к ударам и царапинам корпусе.

Пока Apple не комментирует эту информацию.