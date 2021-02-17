Американская компания Apple представила технологию создания стеклянных наушников AirPods. В частности, разработчики предлагают создавать полноразмерные наушники с чашечками из стекла.

Об этом говорится в документе, опубликованном в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

В пояснительной записке указано, что техническое строение наушников AirPods сохранят неизменным, но предлагается добавить стеклянные чашечки. Отмечается, что стекло менее подвержено повреждениям и царапинам, чем пластик и металл.

“Также стекло является более привлекательным с эстетической точки зрения, чем поликарбонат”, – говорится в патентной документации.

Отметим, что специалисты Apple не первыми решили использовать стекло в производстве наушников. Этот материал использовали в производстве наушников HD 820 от компании Sennheiser для обеспечения более реалистичного звучания.