Об этом говорится в документе, опубликованном в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
В пояснительной записке указано, что техническое строение наушников AirPods сохранят неизменным, но предлагается добавить стеклянные чашечки. Отмечается, что стекло менее подвержено повреждениям и царапинам, чем пластик и металл.
“Также стекло является более привлекательным с эстетической точки зрения, чем поликарбонат”, – говорится в патентной документации.
Отметим, что специалисты Apple не первыми решили использовать стекло в производстве наушников. Этот материал использовали в производстве наушников HD 820 от компании Sennheiser для обеспечения более реалистичного звучания.
- Ранее сообщалось, что американская компания Apple активно работает над разработкой складного iPhone. Известно, что смартфон должны создать до 2023 года.