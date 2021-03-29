Об этом сообщается на сайте компании.
Новый сотрудник будет работать в киевском офисе Apple и консультировать бизнес компании по всем юридическим вопросам, связанным с СНГ, с сосредоточением внимания на Украине.
Ключевые требования:
- 5-10 лет опыта работы в юридическом отделе международной компании или юридической фирмы с акцентом на коммерческом праве и контрактах, соблюдении нормативных актов, потребительском законодательстве и законодательстве в сфере IТ;
- отличные технические, аналитические навыки и навыки принятия решений, коммуникационные навыки;
- опыт предоставления консультаций многонациональным организациям;
- готовность к командировкам;
- понимание аспектов конкуренции, связанных с продажами, дистрибуцией и маркетингом, которые закреплены в законодательстве;
- владение украинским, русским и английским языками.
В обязанности сотрудника будет входить:
Консультирование бизнес-групп Apple Ukraine LLC по всем юридическим вопросам в качестве регионального консультанта Apple Ukraine LLC и первого контактного лица в организации Apple.
Сопровождение бизнес-команды СНГ по различным юридическим аспектам, связанным с продажами, маркетингом и распространением продуктов Apple в странах СНГ.
Поддержка отделов продаж, операций и AppleCare Apple в Восточной Европе по юридическим вопросам, связанным с продажами, маркетингом и распространением продуктов и услуг Apple.
Тесное сотрудничество с отделами по связям с государственными органами и другими группами по соблюдению требований для выявления и снижения нормативных рисков для бизнеса Apple.
Установление отношений и сотрудничество с несколькими командами в организации Apple для заключения сделок, поддержки нормативных и коммерческих юридических вопросов.
Ведение переговоров и составление сложных соглашений и другой юридической документации по вопросам коммерческого права, права потребителей, конфиденциальности, интеллектуальной собственности и ИТ.
- Напомним, в конце мая 2020 года в Украине зарегистрировано представительство Apple. Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.
- В июле компания объявила, что ищет главного бухгалтера для офиса в Киеве.
- 11 марта стало известно, что компания Apple запустила на основном сайте украинский раздел.