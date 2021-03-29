Apple ищет юриста (Legal Counsel) в для работы в офисе компании в Киеве.

Об этом сообщается на сайте компании.

Новый сотрудник будет работать в киевском офисе Apple и консультировать бизнес компании по всем юридическим вопросам, связанным с СНГ, с сосредоточением внимания на Украине.

Ключевые требования:

5-10 лет опыта работы в юридическом отделе международной компании или юридической фирмы с акцентом на коммерческом праве и контрактах, соблюдении нормативных актов, потребительском законодательстве и законодательстве в сфере IТ;

отличные технические, аналитические навыки и навыки принятия решений, коммуникационные навыки;

опыт предоставления консультаций многонациональным организациям;

готовность к командировкам;

понимание аспектов конкуренции, связанных с продажами, дистрибуцией и маркетингом, которые закреплены в законодательстве;

владение украинским, русским и английским языками.

В обязанности сотрудника будет входить:

Консультирование бизнес-групп Apple Ukraine LLC по всем юридическим вопросам в качестве регионального консультанта Apple Ukraine LLC и первого контактного лица в организации Apple.

Сопровождение бизнес-команды СНГ по различным юридическим аспектам, связанным с продажами, маркетингом и распространением продуктов Apple в странах СНГ.

Поддержка отделов продаж, операций и AppleCare Apple в Восточной Европе по юридическим вопросам, связанным с продажами, маркетингом и распространением продуктов и услуг Apple.

Тесное сотрудничество с отделами по связям с государственными органами и другими группами по соблюдению требований для выявления и снижения нормативных рисков для бизнеса Apple.

Установление отношений и сотрудничество с несколькими командами в организации Apple для заключения сделок, поддержки нормативных и коммерческих юридических вопросов.

Ведение переговоров и составление сложных соглашений и другой юридической документации по вопросам коммерческого права, права потребителей, конфиденциальности, интеллектуальной собственности и ИТ.