Відповідна вакансія опублікована на сайті компанії.

Зазначається, що Field Staff Supervisor відповідатиме за керівництво командою, ефективність продажів, якість обслуговування клієнтів, а також якість і підтримку в рамках роздрібного каналу на певній території.

Field Staff Supervisor буде займатися:

Аналізом щотижневої, щомісячної, щоквартальної продуктивності в порівнянні з цілями, ключовими показниками ефективності та цілями.

Створенням і виконанням програм розвитку для команди для досягнення цільових показників продуктивності.

Щотижневим інформуванням менеджерів з продажу про результати бізнесу і тенденції конкуренції на ринку і наданням інформативних рекомендацій.

Забезпечувати, щоб мерчандайзинг продуктів Apple відповідав стандартам і оновлювався відповідно до основних принципів бренду у всіх керованих магазинах.

Брати активну участь у заходах для забезпечення оптимізації продажів і т. д.

Встановленням і підтримкою співпраці з керівництвом магазину.

У вимогах до кандидата команда Apple вказує:

Досвід керівництва або професійного консультування у багаторівневій компанії, що динамічно розвивається.

Уміння спілкуватися з клієнтами та забезпечити кожному високу якість обслуговування.

Розуміння того, як працюють фінансові показники бізнесу і стратегії сталого зростання прибутку.

Творче, але при цьому аналітичне мислення.

Готовність долати проблеми та виклики.

Комунікабельність, приязне ставлення до людей і готовність сприймати критику.

Досвід користувача продуктів Apple, щоб розуміти потреби й цінності клієнтів.

Якщо вас приваблює можливість керувати українською командою продажів у Apple, подати своє резюме можна на сайті компанії.

Нагадаємо, навесні 2020 року Apple зареєструвала в Україні юрособу, влітку того ж року шукала Chief Accountant для київського офісу.

У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні – аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.