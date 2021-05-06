Відповідна вакансія опублікована на сайті компанії.

Зазначається, що Field Staff Supervisor відповідатиме за керівництво командою, ефективність продажів, якість обслуговування клієнтів, а також якість і підтримку в рамках роздрібного каналу на певній території.

Field Staff Supervisor буде займатися:

  • Аналізом щотижневої, щомісячної, щоквартальної продуктивності в порівнянні з цілями, ключовими показниками ефективності та цілями.
  • Створенням і виконанням програм розвитку для команди для досягнення цільових показників продуктивності.
  • Щотижневим інформуванням менеджерів з продажу про результати бізнесу і тенденції конкуренції на ринку і наданням інформативних рекомендацій.
  • Забезпечувати, щоб мерчандайзинг продуктів Apple відповідав стандартам і оновлювався відповідно до основних принципів бренду у всіх керованих магазинах.
  • Брати активну участь у заходах для забезпечення оптимізації продажів і т. д.
  • Встановленням і підтримкою співпраці з керівництвом магазину.

У вимогах до кандидата команда Apple вказує:

  • Досвід керівництва або професійного консультування у багаторівневій компанії, що динамічно розвивається.
  • Уміння спілкуватися з клієнтами та забезпечити кожному високу якість обслуговування.
  • Розуміння того, як працюють фінансові показники бізнесу і стратегії сталого зростання прибутку.
  • Творче, але при цьому аналітичне мислення.
  • Готовність долати проблеми та виклики.
  • Комунікабельність, приязне ставлення до людей і готовність сприймати критику.
  • Досвід користувача продуктів Apple, щоб розуміти потреби й цінності клієнтів.

Якщо вас приваблює можливість керувати українською командою продажів у Apple, подати своє резюме можна на сайті компанії.

Нагадаємо, навесні 2020 року Apple зареєструвала в Україні юрособу, влітку того ж року шукала Chief Accountant для київського офісу.

У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні – аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.

  • У червні 2020 року повідомлялося, що Європейська комісія розпочала два офіційні антимонопольні розслідування щодо американської корпорації Apple. Одне з розслідувань було розпочато у відповідь на скарги, що надійшли від музичного стрімінгового сервісу Spotify, а також сервісу електронних та аудіокниг.