Об этом сообщается на сайте компании.
Аналитик должен будет прослушивать, расшифровывать аудиофайлы и оценивать ответы Siri.
Основные требования к кандидату – свободное владение английским и украинским языками с отличной грамматикой и корректурой, также кандидат должен понимать нюансы украинского диалекта, в том числе различия диалекта разных украинских провинций и территорий.
Указано, что вакансия предполагает работу в штаб-квартире ирландского города Корк.
- Ранее сообщалось, что в Netflix появится дубляж на украинский язык.