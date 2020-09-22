Компания Аpple опубликовала вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri.

Об этом сообщается на сайте компании.

Аналитик должен будет прослушивать, расшифровывать аудиофайлы и оценивать ответы Siri.

Основные требования к кандидату – свободное владение английским и украинским языками с отличной грамматикой и корректурой, также кандидат должен понимать нюансы украинского диалекта, в том числе различия диалекта разных украинских провинций и территорий.

Указано, что вакансия предполагает работу в штаб-квартире ирландского города Корк.