Apple добавила показатели ремонтопригодности iPhone и MacBook в свой интернет-магазин во Франции, из-за нового французского закона о праве на ремонт, вступившего в силу в этом году.

Теперь на французском сайте компании показаны баллы ремонтопригодности iPhone и MacBook. Подробнее об этом пишет Engadget.

Это произошло на фоне принятия Европарламентом закона, согласно которому некоторые электронные устройства должны быть отмечены баллом ремонтопригодности.

Франция стала первой страной, проголосовавшей за введение индексопригодности для различной электроники: от стиральных машин до смартфонов.

В рейтинге учитывается, насколько легко устройство можно разобрать, а также наличие руководств по ремонту и запчастей.

Линейка iPhone 12 получила 6 баллов из 10. А у iPhone 11 оценка меньше — 4,5 балла из 10. iPhone SE (2020) починить проще — 6,2 балла из 10.

Также 13-дюймовый MacBook Air с чипом M1 получил 6,5 балла из 10, 13-дюймовый Pro — 5,6, а 16-дюймовый — 6,3.

Закон о борьбе с отходами разработан, чтобы информировать покупателей о сроке службы их электроники. Ожидается, что штрафы за несоблюдение будут введены в следующем году.

Но пока не все прозрачно. Radio France Internationale отмечает, например, что производители могут легко повысить баллы с помощью простых мер вроде предоставления дополнительной информации об обновлениях программного обеспечения. По крайней мере, одна из компаний уже внесла изменения в ответ на закон. В отчёте Le Monde отмечается, что Samsung предложила онлайн-руководство по ремонту своего Galaxy S21 Plus, явно пытаясь повысить его рейтинг ремонтопригодности по сравнению с моделью предыдущего года.

Ожидается, что к концу 2021 года количество электронных отходов вырастет до более 52 миллионов тонн. Смартфоны, содержащие токсичные металлы, такие как мышьяк и органические химические вещества, являются одними из самых опасных. Многие из них не перерабатываются должным образом и часто оказываются на свалках в Африке и Азии.