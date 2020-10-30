Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, начиная с 30 октября Apple решила временно закрыть 17 из 20 своих магазинов во Франции.
Открытыми останутся только три магазина Apple (в том числе в Париже), которые используют в своей работе расширенный формат Apple “Express”.
Клиенты должны будут заранее договориться о посещении магазинов, чтобы забрать свои заказы.
В компании считают, что такая система позволит обслуживать клиентов в районах с большим количеством случаев заражения COVID-19, обеспечивая при этом сохранение здоровья клиентов и сотрудников.
Стоит отметить, что в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 власти Франции ввели усиленный карантин.
Жесткие карантинные ограничения начали действовать с 30 октября. Гражданам придется снова оставаться на самоизоляции минимум до 1 декабря.
Покидать дом можно с целью работы, получения медицинской помощи, оказания помощи близким, чтобы сходить за покупками или подышать воздухом (но рядом с домом). Выезды должны осуществляться по разрешению, как это было весной.
- 9 октября правительство Франции приняло решение усилить карантин в четырех городах в связи со вспышкой COVID-19.
- 15 октября президент Франции Эммануэль Макрона объявил о введении комендантского часа в некоторых крупных городах страны.