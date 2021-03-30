Компания Apple выпустила экстренное обновление, в котором исправила уязвимости нулевого дня в iOS.

Об этом сообщается на сайте компании.

Apple сообщает, что эта уязвимость могла активно использоваться, но не раскрывает подробностей. Известно, что это уязвимость нулевого дня с идентификатором CVE-2021-1879. Ее обнаружили специалисты из Google Threat Analysis Group.

Проблема затронула:

iPhone 6s и новее

iPad Pro (все модели)

iPad Air 2 и новее

iPad 5-го поколения и новее

iPad mini 4 и новее

iPod touch (7-го поколения)

Проблема связана с работой браузерного движка Webkit и позволяет атаковать пользователей, которых предварительно удалось убедить открыть опасный веб контент на устройстве.

Теперь всем пользователям устройств, находящихся под угрозой, рекомендуется обновить свои их как можно быстрее.