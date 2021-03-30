Об этом сообщается на сайте компании.
Apple сообщает, что эта уязвимость могла активно использоваться, но не раскрывает подробностей. Известно, что это уязвимость нулевого дня с идентификатором CVE-2021-1879. Ее обнаружили специалисты из Google Threat Analysis Group.
Проблема затронула:
- iPhone 6s и новее
- iPad Pro (все модели)
- iPad Air 2 и новее
- iPad 5-го поколения и новее
- iPad mini 4 и новее
- iPod touch (7-го поколения)
Проблема связана с работой браузерного движка Webkit и позволяет атаковать пользователей, которых предварительно удалось убедить открыть опасный веб контент на устройстве.
Теперь всем пользователям устройств, находящихся под угрозой, рекомендуется обновить свои их как можно быстрее.
- Ранее сообщалось, что хакеры взломали iPhone меньшей мере 36 журналистов и других сотрудников международной телекомпании “Аль-Джазира”.