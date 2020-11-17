Об этом сообщает издание AppleInsider.com.
Указанная серия роликов повествует о том, как используются фирменные компьютеры Mac от Apple для искусства, обучения, бизнеса и так далее.
Новое рекламное видео посвящено “выдающимся умам, которые добились величия”, работая на компьютерах Mac.
Ролик длится чуть более минуты. Его героями стали музыканты, журналисты, художники, режиссеры и другие известные люди.
Среди них: рэпер Кендрик Ламар; певицы Билли Айлиш и Леди Гага; кинорежиссер Спайк Ли; актер, телеведущий, дрэг-квин Ру Пол; художник Такаси Мураками; журналистка и феминистка Глория Стайнем; активистка-правозащитница, основательница движения “Me Too” Тарана Берк; комик, телеведущий Стивен Кольбер; физик Сол Перлмуттер.
В Apple отметили, что участники “почтили” организацию SMASH, которая занимается продвижением STEM-образования для студентов с небелым цветом кожи.
Акроним STEM (S – science, T – technology, Е – engineering, М – mathematics) употребляется для обозначения популярного направления в образовании, охватывающего естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics).
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