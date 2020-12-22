Компания Apple планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля с инновационными аккумуляторными батареями в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Усилия производителя iPhone в автомобилестроении, известного как проект титан, начались в 2014 году. Однако в какой-то момент Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении и сменила команду — руководить разработкой машины назначили ветерана компании Дага Филда, который в первый же год уволил 190 человек. С тех пор компания достаточно продвинулась и теперь стремится создать автомобиль для потребителей.

По словам источников, сейчас главное внимание Apple уделяет конструкции инновационных аккумуляторных батарей, которая должна “радикально” снизить стоимость зарядки аккумулятора и увеличить дальность хода авто.

Остается неясным, кто будет собирать автомобиль под брендом Apple, но по мнению источников, компания будет полагаться на партнера-производителя при создании автомобилей.