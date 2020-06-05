Об этом сообщает CNN.
На украденные гаджеты приходит сообщение, что устройство отслеживается и информация о местоположении будет передана властям.
“Пожалуйста, верните устройство Apple Store на Walnut Street. Это устройство было отключено, а его местонахождение установлено. Местные правоохранительные органы будут оповещены об инциденте”, — такое сообщение высвечивается при включении украденного iPhone.
Как известно, в США фирменные магазины Apple недавно возобновили свою работу, во время вспышки коронавируса они не работали. Во время протестов в США мародеры разграбили точки продаж в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне. Неизвестные похитили тысячи iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.
- Накануне в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.