Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США.

Об этом сообщает CNN.

На украденные гаджеты приходит сообщение, что устройство отслеживается и информация о местоположении будет передана властям.

“Пожалуйста, верните устройство Apple Store на Walnut Street. Это устройство было отключено, а его местонахождение установлено. Местные правоохранительные органы будут оповещены об инциденте”, — такое сообщение высвечивается при включении украденного iPhone.

Как известно, в США фирменные магазины Apple недавно возобновили свою работу, во время вспышки коронавируса они не работали. Во время протестов в США мародеры разграбили точки продаж в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне. Неизвестные похитили тысячи iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.