Об этом пишет Reuters.

“На основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры в материковом Китае до 9 февраля”, – говорится в заявлении Apple.

В компании добавили, что с нетерпением ждут повторного открытия магазинов “как можно скорее”.

Отмечается, что многие зарубежные ритейлеры, включая Starbucks и McDonald’s временно закрыли свои кафе в качестве меры предосторожности. В то же время, многие другие компании призывают сотрудников в Китае работать из дома и прекратить командировки.

Apple по-прежнему сильно зависит от Китая как в продажах смартфонов, так и в цепочке поставок и производстве. Многие заводы в провинции Хубэй, включая заводы, управляемые AB InBev и General Motors, временно приостановили производство из-за коронавируса.