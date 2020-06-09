Об этом пишет The Verge.

Пользователи будут фотографировать себя отдельно, а специальная программа будет объединять фотографии в одно селфи.

Кроме того, пользователь сможет редактировать общее фото, перемещая на нем людей.

Отмечается, что хотя идея “удаленных” фото в условиях пандемии коронавируса актуальна, Apple подала заявку на этот патент еще в 2018 году.