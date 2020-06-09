Об этом пишет The Verge.
Пользователи будут фотографировать себя отдельно, а специальная программа будет объединять фотографии в одно селфи.
Кроме того, пользователь сможет редактировать общее фото, перемещая на нем людей.
Отмечается, что хотя идея “удаленных” фото в условиях пандемии коронавируса актуальна, Apple подала заявку на этот патент еще в 2018 году.
- Apple и Google заявили о разработке приложения, связанного с распространением коронавируса. Оно позволяет отслеживать возможные контакты пользователя.