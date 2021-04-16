Про це свідчать дані, опубліковані у базі Укрпатенту.

Заявки на отримання патенту Apple подала ще у 2017 році, однак вони були зареєстровані 14 квітня цього року. Американський техногігант запатентував торгові марки “Эппл” та “Яблоко” саме російською мовою.

Ймовірно, Apple пішла на цей крок в рамках виходу на український ринок. Хоча видається дивним, що патент видано на марки російською мовою. Проте існує ще одне більш очевидне пояснення – Apple могла запатентувати ці торгові марки, щоб вибити з ринку наявних учасників, які використовують ці назви для своїх мереж магазинів та сервісів.

Водночас компанія Марка Цукерберга Facebook запатентувала логотип компанії Oculus. Заявку на патент компанія подала у 2018 році.

Нагадаємо, що компанія Oculus VR заснована в липні 2012 року в Ірвіні. Вона спеціалізується в створенні апаратного і програмного забезпечення для віртуальної реальності. У березні 2014 року Facebook купив Oculus VR за $2.3 млрд. Саме тому дії корпорації мають цілком логічне пояснення.