Об этом сообщает агентство Reuters.

В соответствии с урегулированием группового иска, который рассматривается в суде Калифорнии, Apple должна выплатить американским пользователям по 25 долларов за каждый iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus или SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия. Это также касается американских владельцев iPhone 7 и 7 Plus, которые работали на iOS 11.2 или более поздней версии до 21 декабря 2017 года.

В итоге компания должна будет выплатить от 310 до 500 млн долларов.

Пользователи iPhone утверждали, что производительность их телефонов снизилась после установки обновлений программного обеспечения Apple. Они заявили, что это ввело их в заблуждение, потому что они считали, что их телефоны близки к концу их жизненного цикла и требуют новых батарей или вовсе смены аппарата.

В Apple объясняли замедление работы iPhone изменениями температуры, интенсивностью использования и другими проблемами, и утверждали, что инженеры компании работали успешно, чтобы решать их.

После скандала по поводу “зависающих” старых моделей iPhone, Apple извинилась и снизила цену на сменные батареи с 79 до 29 долларов.

Стоит отметить, что еще в 2017 году в Apple подтвердили слухи о снижении скорости работы iOS-устройств по мере износа аккумулятора. В компании утверждали, что это только продлевает жизнь устройств.

Впоследствии Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch. В новой версии у пользователей появилась возможность отключать автоматическое замедление процессора.