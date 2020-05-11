Американская компания Apple по случаю ежегодной конференции WWDC, посвященной разработчикам, которую в этом году проведут онлайн, предлагает студентам самостоятельно создать приложение за награду.

Об этом со ссылкой на заявление компании пишет BFMTV.

Награда символическая – коллекционная куртка в цветах Apple. Для участия в так называемом Swift Student Challenge студенты должны создать программу на языке программирования Swift, разработкой которого занимается Apple. Зарегистрировать свой проект нужно до 18 мая.

В Apple уточнили, что “не нужно быть IT-специалистом, чтобы испытать свою удачу”. Участие может принять каждый. Кандидатам предлагают использовать приложение Swift Playgrounds, доступный на iPad, который учит кодировать с помощью специального интерфейса. При этом проект должен быть личным – групповые проекты не принимаются.

Приложения будут оценивать по актуальности и креативностью, а 350 победителей выберут после 22 июня – во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC. Дату онлайн-конференции еще не объявили.