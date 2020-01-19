Об этом сообщается на сайте компании.
Прием работ уже начался и завершится 29 января, а уже к 4 марта станет известна пятерка победителей, отобранных членами экспертного жюри.
Фотографию для конкурса необходимо размещать в социальных сетях Instagram, Twitter и Weibo с хэштегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge, или отправить снимки на почтовый ящик [email protected]
Вы должны быть старше 18 лет и не работать в Apple — сотрудников компании дисквалифицируют автоматически. 5 лучших снимков будут показаны 4 марта: они украсят рекламные щиты Apple, ее розничные магазины и сайт.
По словам Apple, фотографии разрешено редактировать с помощью встроенного приложения “Фото” или стороннего программного обеспечения. Однако вы должны указать, какие приложения или фильтры использовали в комментарии к своему снимку. Любая фотография, снятая с iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в ночном режиме с 20 сентября, принимается для участия в конкурсе.
Оценивать снимки будет жюри, состоящее из руководства Apple и независимых профессиональных фотографов.
Кроме того, компания подчеркнула, что победителям полагается денежное вознаграждение в размере лицензионного сбора за использование фотографии.
Появились первые работы участников конкурса 2020 года.
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🔮⛩🌇 #ShotOniPhone11Pro #ShotOniPhone #nightmodechallenge #UnchartedAdventures #WorldClassat30KFeet @natgeoasia @singaporeair
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