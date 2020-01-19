Apple запустила ежегодный флешмоб "Снято на iPhone". В этом году принять участие могут только владельцы iPhone 11 — челлендж посвящен "Ночному режиму".

Об этом сообщается на сайте компании.

Прием работ уже начался и завершится 29 января, а уже к 4 марта станет известна пятерка победителей, отобранных членами экспертного жюри.

Фотографию для конкурса необходимо размещать в социальных сетях Instagram, Twitter и Weibo с хэштегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge, или отправить снимки на почтовый ящик [email protected]

Вы должны быть старше 18 лет и не работать в Apple — сотрудников компании дисквалифицируют автоматически. 5 лучших снимков будут показаны 4 марта: они украсят рекламные щиты Apple, ее розничные магазины и сайт.

По словам Apple, фотографии разрешено редактировать с помощью встроенного приложения “Фото” или стороннего программного обеспечения. Однако вы должны указать, какие приложения или фильтры использовали в комментарии к своему снимку. Любая фотография, снятая с iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в ночном режиме с 20 сентября, принимается для участия в конкурсе.

Оценивать снимки будет жюри, состоящее из руководства Apple и независимых профессиональных фотографов.

Кроме того, компания подчеркнула, что победителям полагается денежное вознаграждение в размере лицензионного сбора за использование фотографии.

Появились первые работы участников конкурса 2020 года.

Переглянути цей допис в Instagram Хто процитує?) Допис, поширений valentyn (@mushrooms.philosophy) 10 Січ 2020 р. о 9:51 PST

Переглянути цей допис в Instagram #shotoniphone #NightModeChallenge Допис, поширений YUNG PCHKN (@xpchkn) 17 Січ 2020 р. о 8:21 PST

Переглянути цей допис в Instagram #Shotoniphone# and #nightmodechallenge# #iphone11# Допис, поширений Raghav Kalal (@ragav_kalal) 19 Січ 2020 р. о 4:19 PST