Об этом сообщается на сайте компании.

Прием работ уже начался и завершится 29 января, а уже к 4 марта станет известна пятерка победителей, отобранных членами экспертного жюри.

Фотографию для конкурса необходимо размещать в социальных сетях Instagram, Twitter и Weibo с хэштегами #ShotoniPhone и #NightmodeChallenge, или отправить снимки на почтовый ящик [email protected]

Вы должны быть старше 18 лет и не работать в Apple — сотрудников компании дисквалифицируют автоматически. 5 лучших снимков будут показаны 4 марта: они украсят рекламные щиты Apple, ее розничные магазины и сайт.

По словам Apple, фотографии разрешено редактировать с помощью встроенного приложения “Фото” или стороннего программного обеспечения. Однако вы должны указать, какие приложения или фильтры использовали в комментарии к своему снимку. Любая фотография, снятая с iPhone 11, iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max в ночном режиме с 20 сентября, принимается для участия в конкурсе.

Оценивать снимки будет жюри, состоящее из руководства Apple и независимых профессиональных фотографов.

Кроме того, компания подчеркнула, что победителям полагается денежное вознаграждение в размере лицензионного сбора за использование фотографии.

Появились первые работы участников конкурса 2020 года.

 

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🔮⛩🌇 #ShotOniPhone11Pro #ShotOniPhone #nightmodechallenge #UnchartedAdventures #WorldClassat30KFeet @natgeoasia @singaporeair

Допис, поширений عامشر (@amsyarnaaif)

 

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Хто процитує?)

Допис, поширений valentyn (@mushrooms.philosophy)

 

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M E T A F O R L A R I M İ Ç İ N #nightmodechallenge

Допис, поширений ramiz coşkun (@ramizcoskun)

 

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‘ ‘ التصوير الليلي في قلب مدينة لوس أنجلوس 🏙📷 ‘ Night mode in #Downtown Los Angeles ‘ #Shotoniphone 11 Pro Max #nightmodechallenge @apple

Допис, поширений Meshari l مشاري (@__graphic)

 

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Shot on iPhone 11 with Vivid Cool Filter. . @apple #ShotoniPhone #NightmodeChallenge #iphone11 #apple #dramaticcoolfilter #nightmode #nightview #boat #port #Japan #船 #夜景

Допис, поширений 高野 祥 (Takano Show) (@takano_show)

 

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#shotoniphone #NightModeChallenge

Допис, поширений YUNG PCHKN (@xpchkn)

 

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#Shotoniphone# and #nightmodechallenge# #iphone11#

Допис, поширений Raghav Kalal (@ragav_kalal)