Украиноязычная версия уже доступна по адресу www.apple.com/ua.
Тем не менее большая часть сайта все еще остается не переведенной и отображается на английском. Сейчас на украинский перевели названия основных разделов, а также весь раздел Политики конфиденциальности.
Кроме того, Apple начала отображать официальных продавцов своей техники в Украине.
Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок.
- Напомним, в конце мая 2020 года в Украине зарегистрировано представительство Apple. Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.
- В июле компания объявила, что ищет главного бухгалтера для офиса в Киеве.