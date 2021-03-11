Украиноязычная версия уже доступна по адресу www.apple.com/ua.

Тем не менее большая часть сайта все еще остается не переведенной и отображается на английском. Сейчас на украинский перевели названия основных разделов, а также весь раздел Политики конфиденциальности.

Кроме того, Apple начала отображать официальных продавцов своей техники в Украине.

Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок.