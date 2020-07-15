Об этом сообщает телеканал CNN.
Шоу под названием Apple News Today будет организовано редакторами Apple News Шумитой Басу и Дуарте Джеральдино. Подкаст будет доступен в Apple Music в США, Канаде, Великобритании и Австралии.
Подкаст будет работать с понедельника по пятницу и будет доступен в приложениях Apple’s News and Podcasts apps.
Apple также будет выпускать аудиоверсии печатных историй, которые будут доступны в Apple News +, подписном сервисе компании, который предоставляет пользователям доступ к популярным журналам и газетам. Команда редакторов Apple будет выпускать около 20 звуковых историй в неделю, рассказанных профессиональными актерами. Они будут доступны только подписчикам Apple News + в США при запуске.
Издатели, среди которых Essence, Esquire, Fast Company, GQ, New York Magazine и другие, будут получать вознаграждение в зависимости от участия.
- Суд Европейского союза отменил решение Европейской комиссии, которая в 2016 году признала компанию Apple виновной в уклонении от уплаты налогов в Ирландии и обязала ее выплатить рекордный штраф в размере 13 млрд евро.