Об этом сообщает телеканал CNN.

Шоу под названием Apple News Today будет организовано редакторами Apple News Шумитой Басу и Дуарте Джеральдино. Подкаст будет доступен в Apple Music в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

Подкаст будет работать с понедельника по пятницу и будет доступен в приложениях Apple’s News and Podcasts apps.

Apple также будет выпускать аудиоверсии печатных историй, которые будут доступны в Apple News +, подписном сервисе компании, который предоставляет пользователям доступ к популярным журналам и газетам. Команда редакторов Apple будет выпускать около 20 звуковых историй в неделю, рассказанных профессиональными актерами. Они будут доступны только подписчикам Apple News + в США при запуске.

Издатели, среди которых Essence, Esquire, Fast Company, GQ, New York Magazine и другие, будут получать вознаграждение в зависимости от участия.