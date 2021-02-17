Компания Apple изменила эмодзи шприца, чтоб он лучше соответствовал старту массовой вакцинации против коронавируса COVID-19.

Об этом пишет Insider.

Новые емодзи шприца доступны пока в бета-версии обновления программного обеспечения iOS 14.5. Раньше в шприце была кровь, теперь же ее от туда убрали, а сам шприц стал более реалистичный.

Джереми Бердж, главный специалист по смайликам в Emojipedia, объяснил, что изменение дизайна должно лучше сказаться на вакцинации против COVID-19.

“Все, что может стимулировать внедрение вакцины против COVID-19, является положительным шагом. Хотя изменение смайликов может показаться незначительным, оно развеивает любые представления о том, что вакцинация включает забор крови, а это может помочь“, – сказал он.

Emojipedia отметила всплеск использования эмодзи-шприца в Twitter. До 2020 года смайлики часто использовались в разговорах о донорстве крови, приеме лекарств и даже нанесении татуировок, но в течение 2020 года они стали широко использоваться в дискуссиях о вакцинах против коронавируса.

“Я был так счастлив, когда мои бабушка и дедушка были вакцинированы в прошлом месяце, и мне нравится видеть, как все пишут, что их родственники тоже. Надеюсь, бескровный шприц сделает вакцинацию более привлекательной! “ – добавил Бердж.