Американская компания Apple обратилась в суд с иском против бывшего дизайнера продуктов Саймона Ланкастера за разглашение коммерческой тайны.

Об этом сообщает издание The Verge.

Известно, что Ланкастер работал в Apple в течение 11 лет. Его обвинили в продаже коммерческих секретов о невыпущенных продуктах.

По данным источника, мужчина сотрудничал с неназванным репортером в течение 2018 и 2019 годов до своего увольнения. В частности, дизайнер передавал конфиденциальные данные об изобретениях компании.

“Мы серьезно относимся к преднамеренной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушения этики и политики компании. Это сделано для личной выгоды, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить ценные для нас инновации”, – заявил представитель Apple.

Отмечается, что Ланкастер обменивал конфиденциальную информацию на публикации, которые помогли бы развивать его собственный стартап. Ответчик уволился в октябре 2019 года и попросил репортера, с которым сотрудничал опубликовать статью об “ветерана Apple, который переходит в потрясающий стартап”. За эту услугу бывший работник должен был раздобыть информацию об одном из изобретений Apple, который называют “Project X”. Для получения необходимых данных мужчина посетил закрытое совещание компании.

Apple подозревает, что Ланкастер использовал свой доступ к базе данных компании для кражи информации. В частности, 1 ноября он мог похитить данные, которые помогут его нынешним работодателям.

Отметим, что Саймон Ланкастер работал в Apple более 11 лет. В частности, мужчина разрабатывал дизайн MacBook Pro и других продуктов. После увольнения он начал работать в Arris Composites в должности руководителя отдела потребительских товаров.