Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Отвечая на вопрос, когда можно будет приобрести тест на коронавирус в аптеке, и будет ли вообще такая возможность, он сообщил:
“Такая возможность будет, поскольку любые аптеки могут сегодня закупать экспресс-тесты. Частные лаборатории могут закупать тест-системы в случае, если они отвечают требованиям биологической безопасности. Никто не запрещает проводить им такие исследования”.
Ляшко уточнил, что “в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой”.
Главный санврач проинформировал, что сейчас уже есть примеры, когда частные лаборатории проводят исследования и выдают результаты.
“Главная задача, чтобы они придерживались требований и отчитывались о каждом позитивном результате, чтобы мы могли вовремя провести эпидемиологическое расследование”, – заявил Ляшко.
(На видео – с 12:40)
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