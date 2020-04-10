Аптеки официально могут продавать экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, а частные лаборатории – проводить тестирование.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос, когда можно будет приобрести тест на коронавирус в аптеке, и будет ли вообще такая возможность, он сообщил:

“Такая возможность будет, поскольку любые аптеки могут сегодня закупать экспресс-тесты. Частные лаборатории могут закупать тест-системы в случае, если они отвечают требованиям биологической безопасности. Никто не запрещает проводить им такие исследования”.

Ляшко уточнил, что “в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой”.

Главный санврач проинформировал, что сейчас уже есть примеры, когда частные лаборатории проводят исследования и выдают результаты.

“Главная задача, чтобы они придерживались требований и отчитывались о каждом позитивном результате, чтобы мы могли вовремя провести эпидемиологическое расследование”, – заявил Ляшко.

(На видео – с 12:40)