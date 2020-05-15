Ассоциация юристов Украины продолжает серию вебинаров с судьями Верховного Суда по обсуждению последней практики ВС. На этот раз мы рассмотрели тему кассационных фильтров - вместе с Дмитрием Луспеныком, секретарём Пленума Верховного Суда. Стабильной практики по кассационным фильтрам пока еще нет, поэтому спикер подробно остановился именно на теоретических аспектах законодательства. Итак, что такое кассационные фильтры, какие существуют международно-правовые акты и какова практика европейского законодательства по их внедрению?

Все вебинары при участии судей ВС можно посмотреть на Youtube-канале АЮУ. Следующая встреча состоится 21 мая, зарегистрироваться можно по ссылке.

“Мы должны осознать, что без кассационных фильтров в Украине не будет надлежащей кассации. И они должны быть справедливыми и понятными для всех – не только для судей”

Кассационные фильтры – что это и зачем?

Это обязательный элемент самоограничения юрисдикции ВС. Спикер напомнил, что проблемой чрезвычайной перегруженности суда кассационной инстанции всегда была всеохватность кассационного обжалования. То есть, отсутствие границ взвешенной необходимости для осуществления судом кассационной инстанции задачи и любых фильтров кассационного пересмотра.

О законодательных новациях

Спикер подчеркнул, что последние законодательные изменения являются важными, и, одновременно, сложными – как в правоприменении, так для понимания. Он отметил о насущной их необходимости в украинском судопроизводстве и, при этом, обязательной абсолютной ясности для каждой стороны процесса:

“Задача фильтров – помогать, а не препятствовать ВС выполнять основную задачу – эффективно защищать нарушенные права и обеспечивать доступ к правосудию”.

Говоря о новых кассационных фильтрах, г-н Луспенык подчеркнул – они должны применяться более формализовано только после того, как должным образом заработают суды первой апелляционной инстанции – будут полностью кадрово обеспечены. Еще одно необходимое условие – в течение определенного периода законодательство должно быть стабильным.

Так, он подробно проанализировал Закон о кассационных фильтрах и заметил – у ученых и практиков отсутствует единая позиция по нему. Некоторые убеждены, что закон будет способствовать единству судебной практики – сам спикер относится к такому мнению скептически. Он подчеркивает – единство через недопуск дела в ВС явно не обеспечивается. А посыл об уменьшении количества дел ради разгрузки судов – не для правового государства.

Практика европейских законодательств “фильтров” допуска к кассации

Среди них господин Луспенык вспомнил о таких успешных инициативах:

1. Ограничение цены иска (Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Австрия, Швеция).

2. Ограничения вида судебного решения, которое может быть обжаловано (Германия, Нидерланды, Франция).

3. Необходимость получения разрешения на обжалование со стороны суда, принявшего судебное решение, вышестоящего суда (Англия, Австрия, Германия, Норвегия).

4. Ограничение оснований, по которым судебное решение может быть обжаловано (Германия, Австрия).

5. Необходимость предварительного обжалования судебного решения в апелляционном порядке (Литва).

6. Установление обязанности внести в депозит суда суммы на возмещение возможных судебных расходов (Индия).

7. Установление для стороны, которая оспаривает судебное решение, обязанности предварительного исполнения решения суда (Франция).

8. Предварительное рассмотрение кассационной жалобы коллегией судей (Австрия, Франция).

В конце вебинара Секретарь Пленума Верховного Суда ответил на вопросы зрителей.

Вебинар доступен к просмотру по ссылке.

С презентацией Дмитрия Луспеника можно ознакомиться по ссылке.