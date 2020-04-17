Ассоциация юристов Украины приглашает принять участие в онлайн встрече с Денисом Малюськой, Министром юстиции Украины.

Мероприятие состоится в формате вебинара 28 апреля в 15:00. Участие бесплатно. Все желающие смогут задать вопрос: при регистрации или во время трансляции на странице Facebook АЮУ.

В рамках встречи будут обсуждены следующие вопросы:

Роль Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики.

Перспективы реформы исполнения судебных решений.

Совершенствование института суда присяжных.

Работа Минюста в разрезе законодательного регулирования медиации.

Ключевые приоритеты Министерства во время карантина.

Модераторы встречи:

Денис Бугай, Президент Ассоциации юристов Украины;

Юлиан Хорунжий, член Правления Ассоциации юристов Украины.

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке. Ссылка на подключение вы получите после регистрации.

Организаторы сохраняют за собой право прекратить регистрацию в случае вступления максимально возможного количества участников.

По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.

По всем вопросам касательно мероприятия обращайтесь в Секретариат Ассоциации юристов Украины по тел .: +38 (093) 981 53 01 или пишите по адресу: [email protected] Контактное лицо – Виктория Доценко.