Мероприятие состоится в формате вебинара 28 апреля в 15:00. Участие бесплатно. Все желающие смогут задать вопрос: при регистрации или во время трансляции на странице Facebook АЮУ.
В рамках встречи будут обсуждены следующие вопросы:
- Роль Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики.
- Перспективы реформы исполнения судебных решений.
- Совершенствование института суда присяжных.
- Работа Минюста в разрезе законодательного регулирования медиации.
- Ключевые приоритеты Министерства во время карантина.
Модераторы встречи:
- Денис Бугай, Президент Ассоциации юристов Украины;
- Юлиан Хорунжий, член Правления Ассоциации юристов Украины.
Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке. Ссылка на подключение вы получите после регистрации.
Организаторы сохраняют за собой право прекратить регистрацию в случае вступления максимально возможного количества участников.
По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.
По всем вопросам касательно мероприятия обращайтесь в Секретариат Ассоциации юристов Украины по тел .: +38 (093) 981 53 01 или пишите по адресу: [email protected] Контактное лицо – Виктория Доценко.