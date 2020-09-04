Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию в отношении боевиков "Вагнера", а человек из Офиса Президента причастен к ее срыву.

Об этом он заявил во время брифинга в Верховной Раде.

Нардеп показал документы, доказывающие, что спецоперация по задержанию вагнеровцев действительно планировалась СБУ, но была сорвана.

В связи с этм в “ЕС” призвали создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.

“Власть отрицает существование такой спецоперации и называет ее фейком. Я утверждаю: власть лжет. Есть доказательства: и не только записи разговоров и фото документов боевиков”, – заявил Арьев.

По его словам, родственники украинских воинов, которые погибли на Донбассе в 2014 году в результате террористических актов, зарегистрировали петицию с такой просьбой. Родственники погибших украинцев считают, что среди тех, кто причастны к убийствам украинских солдат, могут быть именно вагнеровцы.

“Зарегистрированная на сайте Верховой Рады петиция от семей погибших военных с целью разобраться: а что же случилось с убийцами их родных и близких? Среди тех убийц были боевики так называемой ПВК Вагнера, которых из Беларуси депортировали в Россию. И как писали СМИ, о том, что это была спецоперация украинских спецслужб, которая была сорвана кем-то из Офиса президента Украины”, – сказал Арьев.

Но Арьев утверждает, что это неправда. Указание говорить именно так, а не иначе – поступало из Офиса Президента.

“По требованию Офиса президента Украины говорили, что это ложь, различные представительства, различные органы власти. А я говорю, что лгали из Офиса президента Украины, поскольку у нас есть неопровержимые доказательства того, что это была на самом деле спецоперация украинских спецслужб. И зачем было врать, очевидные вещи опровергать – это еще сильнее усиливает подозрение в том, что что-то хотят скрыть”, – пояснил свое заявление Арьев.

Теперь спецслужбы якобы пытаются уничтожить доказательства этой спецоперации.

Какие документы предоставил Арьев

Нардеп сообщил, что есть пакет документов по всем вагнеровцам. Это документы украинских спецслужб.

В частности, это протоколы расшифровок разговоров вербовщика с вагнеровцами, подписаны старшим следователем СБУ, подозрения, которые направлялись в суд и были подписаны рукой ответственного лица Офиса Генерального прокурора.

“Это доказывает циничную ложь власти, которая пыталась скрыть факт проведения этой операции, которая, на самом деле, уникальная и показывает, насколько качественно украинские спецслужбы научились работать в боевых условиях с 2014 года”, – сделал акцент Арьев.

Еще одно доказательство – письмо начальника пятого управления СБУ, департамента контрразведки от 13 июля 2020 года.

Также он показал протокол осмотра носителей информации от 25 июля 2020 года. В этом протоколе СБУ указаны фамилии “вагнеровцев”, чьи личные данные и записи разговоров были представлены.

Арьев отметил, что среди задержанных «вагнеровцев» были те, кто причастны к сбитию военного самолета ИЛ-76 около Луганского аэропорта в июне 2014 года. К примеру, это документы боевика Сергея Павленко, родом из Одесской области. Он был в составе диверсионной группы, которая сбила самолет, в результате чего погибли 40 бойцов 25 бригады и 9 членов экипажа.

Также есть документы боевика Александра Руденко. Он был в составе диверсионной группы, причастной к сбитию воздушных судов.

В связи с этим, Арьев призвал руководителя Верховной Рады Дмитрия Разумкова немедленно создать ВСК. Если он этого не сделает незамедлительно, Арьев обещал обнародовать документы.

“Убийцы сегодня остаются безнаказанными. Существенно затруднено теперь привлечение к ответственности убийц, в том числе и на международных площадках. Я хочу напомнить, как мы в Страсбурге в Брюсселе делали все для того, чтобы убийцы были наказаны. А нынешняя власть делает лишь то, чтобы убийц отпускать. И поэтому мы требуем немедленно создать ВСК”, – пояснил политик.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.

Боевики “Вагнера” участвуют в конфликтах по всему миру. Не исключено, что они воевали на Донбассе, потому для Украины важно было добиться их экстрадиции, чтобы разговаривать об их участии в боевых действиях на Донбассе.

“Слово и дело” собрало информацию о том, где были замечены боевики “Вагнера”.

Негодование президента Зеленского в этой ситуации можно объяснить тем, что во время телефонного разговора с лидером Беларуси Александром Лукашенко он пояснил, почему боевиков важно выдать именно Украине, но тот все же решил отдать их России.

СБУ установила, что боевики “Вагнера” в мае 2014 году вторглись на территорию временно оккупированной Луганской области. Также они были в Крыму во время аннексии. Они могут быть причастны к аварии военного самолета Ил-76 в небе над Луганском и к штурму аэропорта “Луганск”.

Также, вагнеровцы воевали под Дебальцево. СБУ ранее публиковала перехваченные переговоры основателя кампании Дмитрия Уткина с российскими военными.