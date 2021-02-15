Зонд "Hope" ("Надежда") из ОАЭ, который был успешно выведен на орбиту Марса на прошлой неделе, прислал свой первый снимок Красной планеты.

Об этом пишет CNN и Hope Mars Mission в Twitter.

“Передача первого изображения Марса с помощью зонда “Hope” является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующим в освоении космоса”, – написал наследный принц Абу-Даби шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян в Twitter.

На фото запечатлен северный полюс Марса, а также самый большой вулкан планеты – Олимп.

Зонд “Hope”, оснащенный тремя научными приборами, создаст первый полный портрет марсианской атмосферы. Инструменты будут собирать точки атмосферных данных, а также измерять сезонные и суточные изменения, что поможет ученым понять, на что похожа динамика климата и погоды в различных слоях атмосферы Марса. Эксперты также надеются узнать больше о том, как энергия и частицы – например, кислород и водород – движутся в атмосфере Марса.

Сейчас зонд движется по начальному эллипсу вокруг Марса, который приближается к планете на расстояние 1000 км и удаляется от нее почти на 50 000 км. В течение следующих недель эта орбита будет сжата для “Hope” до размеров 22 000 км на 43 000 км. Зонд будет отслеживать движение потоков энергии через атмосферу.

“Hope Probe” был одной из трех марсианских миссий, запущенных в июле прошлого года, наряду с марсоходом НАСА Perseverance, который приземлится на Марс 18 февраля, и китайским космическим кораблем Tianwen-1, который успешно вышел на орбиту планеты в среду.

Все три миссии были запущены примерно в одно время из-за выравнивания между Марсом и Землей на одной стороне Солнца, что сделало путешествие на Красную планету более эффективным.