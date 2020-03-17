Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия анонсировал создание Штаба национального спасения при Кабинете Министров в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге в Парламенте.

“При Правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции”, – отметил Арахамия.

Он уточнил, что от каждой фракции в такой штаб должны войти 1-2 эксперта.

“И они будут вместе работать: Офис президента, Правительство и Парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию (Верховной Рады, – ред.) и голосовать”, – рассказал Арахамия.

Он также проинформировал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.

“Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме”, – сказал Арахамия.

Нардеп добавил, что пока неизвестно, как это будет происходить: это может быть видеосвязь или видеоголосование.

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(На видео – с 2:20)