Об этом он проинформировал сегодня на брифинге в Парламенте.
“При Правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции”, – отметил Арахамия.
Он уточнил, что от каждой фракции в такой штаб должны войти 1-2 эксперта.
“И они будут вместе работать: Офис президента, Правительство и Парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию (Верховной Рады, – ред.) и голосовать”, – рассказал Арахамия.
Он также проинформировал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.
“Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать. Такого не было. И там есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в Парламенте. Но учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом на время исключительно вопросов эпидемии и вопросов по противодействию иметь возможность работать в таком режиме”, – сказал Арахамия.
Нардеп добавил, что пока неизвестно, как это будет происходить: это может быть видеосвязь или видеоголосование.
(На видео – с 2:20)
- Накануне Кабинет Министров принял решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.