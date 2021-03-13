В Верховной Раде Украины планируют создать временную следственную комиссию (ВСК) по делу "вагнеровцев" и так называемых "пленок Суркова-Медведчука".

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам XI съезда партии глава фракции “слуг” Давид Арахамия, сообщают #Буквы.

По его словам, комитет ВР по вопросам регламента планирует на заседании в понедельник, 15 марта, рассмотреть вопрос о создании ВСК.

“Мы создаем ВСК. Она не о “вагнеровцах”, но ситуация с “вагнеровцами” входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она (ВСК, – ред.) шире. Почему она шире? Потому что недавно также были опубликованы “пленки Суркова-Медведчука”, которые вызвали большой резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК, – это ситуация с “вагнеровцами” и ситуация с этими пленками”, – отметил Арахамия.

По его словам, представители “Слуги народа” направили письма ко всем фракциям с инициативой создания такой ВСК.

“По состоянию на сейчас ответили депутатская группа “Довира”, “За майбутне”, ОПЗЖ. Не предоставили людей в эту ВСК по состоянию на сейчас только “Голос” и “Европейская Солидарность”, – заявил Арахамия.

“В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ – а я думаю, что он будет – то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду”, – добавил он.

(На видео – с 4 час. 36 мин.)

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.

Что известно об истории с “пленками Медведчука”?

Как сообщалось, ранее издание “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, обсуждающих широкий круг вопросов: поставки электроэнергии в Крым, обмен пленными на Донбассе и тому подобное. Разговор якобы датируется 2014 годом. Во время записи Медведчук неоднократно упоминает пятого президента Украины Петра Порошенко.

В партии “Европейская Солидарность” заявили, что к утечке “пленок Медведчука-Суркова” причастен заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. В политсиле подчеркнули, что “коммуникации между Порошенко и Медведчуком никогда не были тайной и в течение нескольких лет касались главным образом освобождения украинских заложников из российского плена.

Поэтому выглядят крайне странным стремление раздуть сенсацию из общеизвестной информации, в котором участвует такой широкий круг лиц – от ботов и придворных блоггеров до некоторых министров, которые дают интервью ради того, чтобы сделать приятное для уха главного телезрителя страны”, – говорилось в заявлении.

В “ЕС” также требовали прекратить грязную информационную кампанию против пятого президента Украины.

Сам Петр Порошенко рассказал о вынужденном сотрудничестве с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Виктором Медведчуком в 2014-2018 годах. Он отметил, что это приходилось делать ради освобождения из плена украинцев.

Во вторник, 9 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) провела допрос Виктора Медведчука по поводу “пленок”.