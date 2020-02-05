Такое мнение он высказал в комментарии журналистам после заседания Рады в среду, сообщает корреспондент #Букв.
“Смены всего Правительства нет (не стоит ждать, – ред.), а отдельных министров – да”, – сказал Арахамия.
На уточняющий вопрос будут ли разделены Министерство временно окупированных территорий и Министерство ветеранов, а также Министерство экономики и Министерство аграрной политики, глава фракции “Слуги народа” сказал, что не факт, что это произойдет именно в таком формате.
“А если и произойдет, то на следующей пленарной неделе”, – добавил он.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями. Одним из поручений стала подготовка к разделению ранее объединенных министерств. Речь идет о Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, Министерстве культуры, молодежи и спорта и Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.