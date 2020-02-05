Такое мнение он высказал в комментарии журналистам после заседания Рады в среду, сообщает корреспондент #Букв.

“Смены всего Правительства нет (не стоит ждать, – ред.), а отдельных министров – да”, – сказал Арахамия.

На уточняющий вопрос будут ли разделены Министерство временно окупированных территорий и Министерство ветеранов, а также Министерство экономики и Министерство аграрной политики, глава фракции “Слуги народа” сказал, что не факт, что это произойдет именно в таком формате.

“А если и произойдет, то на следующей пленарной неделе”, – добавил он.