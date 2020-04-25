Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” заявил глава фракции Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что на данный момент у “слуг” нет понимания того, готовы ли другие депутатские фракции и группы поддержать кандидатуру Саакашвили. Это связано, в том числе, с чем, что политик еще не встречался с их представителями, а также главами комитетов парламента.

Также он сообщил, что голосов “слуг” для назначения Саакашвили на должность не хватит.

“Если брать только “Слугу народа”, потому что не может другие [фракции и группы], я сейчас не понимаю ситуацию… Внутри “Слуги народа” этого (достаточного количества голосов — ред.) не будет. Теоретически, может быть, но у нас посещаемость низкая из-за карантина. То есть у нас всегда в зале есть 225-230 депутатов, а фракция наша — 248″, — сказал Арахамия.

Глава фракции выразил мнение, что этот вопрос стоит выносить на голосование только в том случае, если будет уверенность, что депутаты поддержат его.

“Надо подождать, когда мы сможет мобилизовать больше людей в парламент из нашей фракции, или договориться о поддержке других фракций, чтобы один таким порывом сделать это назначение”, — добавил он.

Кроме того, Арахамия проинформировал, что на сегодняшний день неизвестно, когда состоится ближайшее внеочередное заседание парламента, где этот вопрос может быть решен.

“Еще ничего не определено. В первую очередь неизвестно, будет это (внеочередное заседание — ред.) в четверг или какой-то другой день. Во-вторых повестка дня не определена. Она может быть определен 150-ью подписями народных депутатов, если это будет по инициативе парламента, или по инициативе президента”, — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что пока “никаких сигналов” касательно того, кто будет инициировать внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос назначения Саакашвили, нет.

На видео с 2:00:00

Также Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.

#Буквы рассказывали, чем известен будущий вице-премьер Саакашвили.

Во фракция “Оппозиционная платформа — За життя” заявили, что не будут голосовать за назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам.